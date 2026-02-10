Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve zimmet" suçlarından aranan ve benzer suçlardan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi (45) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
