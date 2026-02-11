Firari Hükümlü Edremit'te Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 36 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce "Cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 36 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'nin ilçede olduğu bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen Edremit Asayiş Büro Amirliği ve Motosikletli Timler Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla firari hükümlü B.K'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi.