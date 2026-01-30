Firari Hükümlü Gaziantep\'te Yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda ruhsatsız tabanca, 13 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi, yağma suçundan hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
