Firari Hükümlü İzmir\'de Konteynerde Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı konteynerde polis ekiplerince yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 'kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan Ö.Ç.'nin (53) bir konteynerde saklandığı bilgisine ulaştı. Saha ve teknik çalışmalar neticesinde konteynerin yerini tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında Ö.Ç. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın yapılan UYAP sorgulamasında, 'hırsızlık' suçundan hakkında 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması amacıyla Yeşilyurt Şehitler Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - İZMİR