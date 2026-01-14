Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de 4 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan A.K'yi (64) Körfez'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
