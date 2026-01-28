Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de 23 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında kesinleşmiş 23 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.U'yu İzmit'te yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.