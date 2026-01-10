Firari Hükümlü Muş'ta Yakalandı

Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Sunay Mahallesi'nde durdurulan M.T'nin, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Zanlının üzerinde 4,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
