Firari Hükümlü Salihli'de Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, firari hükümlü C.G.'nin (51) Kocaçeşme Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonda firari hükümlü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.G., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA