Firari Hükümlü Samandağ'da Yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmada, 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
