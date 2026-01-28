Firari Hükümlü Yozgat\'ta Yakalandı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında 25 suç kaydı ve 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
