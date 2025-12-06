Üç yıllık firar macerası sürpriz şekilde son buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Üç yıllık firar macerası sürpriz şekilde son buldu

Üç yıllık firar macerası sürpriz şekilde son buldu
06.12.2025 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 yıldır aranan ve 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, damadının evindeki kilerde gizlenirken yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaklaşık 3 yıldır aranan ve hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonda damadının evindeki kilerde saklanırken yakalandı.

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, 3 yıldır firari konumda olan ve hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapise cezası bulunan şüphelinin Muammer Aksoy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

3 YILLIK MACERA KİLERDE SON BULDU

Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Yapılan araştırma ve incelemelerde, yaklaşık 3 yıldır aranan firari şahsın damadının evinde gizlendiği ve evin kiler bölümünde saklanarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Şahsın bu süreçte uzun süre farklı kimlik bilgileri kullanarak yaşamını sürdürdüğü de tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında, nitelikli hırsızlık, muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplam 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, yapılan aramada kiler odasında yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Nazilli, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Üç yıllık firar macerası sürpriz şekilde son buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    9 sene yatmaz 2 sene sinra cikar kim ne aldiysa yatsa bence suc azalir kismende olsa 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular
Aidat zammı kapıda İşte apartman ve site sakinlerinin dikkat etmesi gerekenler Aidat zammı kapıda! İşte apartman ve site sakinlerinin dikkat etmesi gerekenler
Trump kazan kaldırdı NATO’ya 2027’ye kadar süre verdi, çekilmekle tehdit etti Trump kazan kaldırdı! NATO'ya 2027'ye kadar süre verdi, çekilmekle tehdit etti
Çöp toplama sırasında kamyonu yandı, itfaiyeye sürdü Çöp toplama sırasında kamyonu yandı, itfaiyeye sürdü
Üç bakanlıkta üst düzey değişiklikler İşte yapılan tüm atamalar Üç bakanlıkta üst düzey değişiklikler! İşte yapılan tüm atamalar
SpaceX’ten dudak uçuklatacak halka arz SpaceX'ten dudak uçuklatacak halka arz

23:07
Domenico Tedesco’dan Galatasaray sorusuna flaş cevap
Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap
21:57
Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı, zirvedeki puan farkı açıldı
Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı, zirvedeki puan farkı açıldı
21:35
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi
20:54
Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim
Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim
20:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü
20:22
Arabanın bagajında çorba pişirip dağıttı
Arabanın bagajında çorba pişirip dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2025 23:47:39. #7.11#
SON DAKİKA: Üç yıllık firar macerası sürpriz şekilde son buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.