Son Dakika Haberleri: Firari şüpheli yakalanmamak için evinin etrafına kamera sistemi kurmuş
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Firari şüpheli yakalanmamak için evinin etrafına kamera sistemi kurmuş

9 dakika önce

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir aranan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

Firari şüpheli yakalanmamak için evinin etrafına kamera sistemi kurmuş, System.String[]

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir aranan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin, yakalanmamak için evinin etrafına kamera sistemi kurduğu tespit edildi.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından, Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile uzun süredir aradan şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin yakalanmamak için ikametinin evinin çevresine kamera sistemi kurduğu ve saldırgan cinste köpek beslediği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Jandarma, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:27 Kaynak: İHA
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