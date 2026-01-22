Fırın Ustasının Benzinli Kazası - Son Dakika
Fırın Ustasının Benzinli Kazası
22.01.2026 14:24
Adana'da bir fırın ustası, taş ocağını yakarken yanmaktan son anda kurtuldu.

Adana'da taş ocağı yakmak için benzin döken fırın ustası, yanmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir fırında usta olan Abit Yüksel (40), taş ocağında çay demlemek istedi. Yüksel, taş ocağı yakmak için üzerine benzin döktü. Bir anda alevler Yüksel'in kıyafetlerine sıçradı. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yüksel olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay anını anlatan Abit Yüksel, "Benzini aldım, çayın üzerine kattım. Bir baktım yanmışım. Her tarafım tutuşmuş, stres yok. Sakin bir şekilde üzerimden attım. Bir kılım bile yanmadı. Bundan sonra daha dikkatli davranmaya çalışacağım" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

