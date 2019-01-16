Fırtına Ağaçları Devirdi, Araçlara Zarar Verdi

Giresun'da aniden bastıran yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi.

Giresun'da aniden bastıran yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi.



Giresun'da dün gece saatlerinde aniden başlayan yağmur ve fırtına nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki araçlara zarar verdi. Birkaç gün süren sıcak havaların ardından gelen fırtına ve yağmura ağaçlar da dayanamadı. Şehrin Çıtlakkale Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde fırtınadan dolayı devrilen bir ağaç park halindeki araçlara zarar verdi. Araçların camlarını kıran ve ezilen araçlarda maddi hasar meydana gelirken olayın gece saatlerinde sokakta kimsenin olmaması nedeniyle bir faciayı önledi. Vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine gelen Giresun Belediye İtfaiyesi devrilen ağacı keserek cadde yeniden ulaşıma açtı. - GİRESUN

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