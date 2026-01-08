Çatalca'da pazarcıların fırtınayla imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına ve lodos, pazarcı esnafına da zor anlar yaşattı. Çatalca'da kurulan semt pazarının brandaları fırtına nedeniyle havalanırken, müşteriler ve pazarcılar zor anlar yaşadı. Havalanan branda demirlerini tutmaya çalışan pazarcılar, cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3-sayfa › Fırtına Pazarcıları Vurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?