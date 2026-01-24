Fırtına Tekneyi Batırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Fırtına Tekneyi Batırdı

Fırtına Tekneyi Batırdı
24.01.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Silifke'de fırtına, bir gezi teknesinin batmasına neden oldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına, balıkçı barınağında bağlı olan bir gezi teknesinin batmasına neden oldu.

Silifke ilçesinde dün gece şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Gece yarısı etkisini artıran şiddetli fırtına nedeniyle limanda bağlı bulunan, 130 yolcu kapasiteli ve yaklaşık 25 metre uzunluğundaki Göktuğ isimli gezi teknesi su alarak battı.

Gece saat 03.: 00 sıralarına kadar teknenin normal durduğunu belirten balıkçı Murat Söylemez, "Gece 03.30'dan sonra fırtınamı geldi belli değil. Geldiğimizde gezi teknesinin battığını gördük. Teknenin nasıl böyle olduğunu bilemiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Denizcilik, 3. Sayfa, Fırtına, Fırtına, Mersin, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırtına Tekneyi Batırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:12
Galatasaray, Uğurcan’dan sonra Trabzonspor’dan bir ismi daha alıyor
Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:07:55. #7.11#
SON DAKİKA: Fırtına Tekneyi Batırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.