Fırtına Uyarısı: Doğu Akdeniz ve Ege'de Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fırtına Uyarısı: Doğu Akdeniz ve Ege'de Dikkat!

26.01.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Ege ve Batı Karadeniz'de ise rüzgar bekleniyor. Tedbir alın!

Doğu Akdeniz'de fırtına, Ege ve Batı Karadeniz'de ise kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege'nin iç kesimlerinde bugün öğle saatlerinden, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Bolu ve Karabük çevreleri ile Düzce'nin iç kesimlerinde bugün akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Hava Durumu, Güvenlik, Fırtına, Fırtına, Ulaşım, Güncel, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırtına Uyarısı: Doğu Akdeniz ve Ege'de Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Okan Buruk Süper Lig’de bir ilki başardı Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı
Süper Lig’e geri dönüşü muhteşem oldu Kramer’den 88. dakikada hayati bir gol Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı

12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:53
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 13:43:55. #7.11#
SON DAKİKA: Fırtına Uyarısı: Doğu Akdeniz ve Ege'de Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.