Fırtına uyarısı nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekildi - Son Dakika

Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı nedeniyle balıkçılar, bölgenin en önemli balıkçı limanına sahip Akçakoca Limanı'na demirledi.

Akçakoca, Zonguldak Ereğli ve Sakarya Karasu limanından sabah saatlerinde hareket eden balıkçılar, fırtına uyarısı nedeniyle limana sığınıp tekne ve gemilerini demirledi.

Liman içine sığınan balıkçılar burada teknelerini güvenli alanlara alıp, ağ bakımlarını yapmaya başladı.

Meteoroloji yetkilileri özellikle Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan illerin fırtına, dolu ve sel olasılığının yüksek olduğu ve balıkçıların denize kesinlikle açılmaması konusunda uyarılarda bulundu.