Fırtınada Polis Destek Oldu
Fırtınada Polis Destek Oldu

Fırtınada Polis Destek Oldu
08.01.2026 18:19
İstanbul'daki fırtınada, polisler anne ve bebeğini kalkanlarıyla korudu.

İstanbul'da etkili olan fırtınada yürümekte zorlanan anne ve bebeğini polis ekipleri kalkanlarıyla korudu. O anlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından paylaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından fırtına gün boyu etkili oldu. Lodosun hızının yer yer 75-80 kilometreye çıktığı kentte, İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan bir anne ve bebeği yolda yürümekte zorlandı. Durumu fark eden çevik kuvvet polisleri kalkanlarıyla siper oluşturarak anne ve bebeğine eşlik etti. O anlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından 'İhtiyaç Duyduğunuz Her Zaman Kalkan Oluruz' notuyla paylaşıldı.

Kaynak: DHA
