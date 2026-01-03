Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
03.01.2026 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da hızı saatte 75 kilometre hıza ulaşan lodos önüne geleni sürükledi. Bazı vatandaşlar uçmamak için yere kapanırken, bazıları direklere tutunup rüzgarın dinmesini bekledi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Bursa'da sabah saatleri itibariyle etkili olan lodos akşam saatlerin kent merkezinde şiddetini yükseltti.

LODOS VATANDAŞA ZOR ANLAR YAŞATTI

75 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle kent merkezinde dışarıya çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

UÇMAMAK İÇİN YERLERE YATTILAR

Kimisi yere kapanıp, kimisi birbirine tutunup rüzgarın dinmesini beklerken, kimileri de rüzgarın karşısında duramayıp yere düştü.

Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

VALİLİKTEN UYARI

O anlar kameraya anbean yansırken, yetkililerden uyarılar peş peşe geldi. Bursa Valiliği zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarıda bulunmaması için uyarıda bulundu.

Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güncel, Bursa, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
21:47
İşte Maduro ve eşinin ABD’de kalacağı hapishane
İşte Maduro ve eşinin ABD'de kalacağı hapishane
20:35
Elazığ’da 4.7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
19:40
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela’yı biz yöneteceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 23:51:00. #7.11#
SON DAKİKA: Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.