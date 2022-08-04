Fisker Ocean gün ışığına çıkıyor - Son Dakika
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Fisker Ocean gün ışığına çıkıyor

04.08.2022 14:56
Fisker Ocean gün ışığına çıkıyor

Fisker, tamamen elektrikli Fisker Ocean’ı 18-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında Pebble Beach Concours d’Elegance’de sergileyecek.

Fisker, tamamen elektrikli Fisker Ocean'ı 18-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında Pebble Beach Concours d'Elegance'de sergileyecek.

Şirketin CEO'su Henrik Fisker konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Dünyanın en sürdürülebilir ve yenilikçi elektrikli araçlarından birini sergilemek için Pebble Beach Concours'da olmaktan heyecan duyuyoruz. Kuzey Kaliforniya'da ilk kez bulunuyoruz ve bu ortam Fisker Ocean'ı görmek, dokunmak ve hissetmek isteyen yerel paydaşlarımıza bir fırsat sunuyor." Dedi.

Pebble Beach Concours, dünyanın önde gelen otomobil etkinlikleri arasına yer alıyor. Fisker Ocean, ABD pazarına yönelik Sport donanım için belirlenen 37 bin 499 dolardan başlayan fiyatlarla beş yolculu, emisyonsuz SUV'nin en son teknolojisini ve özelliklerini sergilemek için Concours Village'da olacak. Medya ve halk, daha önce ABD ve Avrupa'da çeşitli yerlerde sergilenen Fisker Ocean'ın üretim amaçlı versiyonunu görmek için Forest Lake Road ve Stevenson Drive'daki Fisker gösteri standını ziyaret edebilecek.

Fisker Ocean için, Avusturya'da karbon nötr bir fabrikada Kasım 2022'de üretime başlamnması planlanıyor. İlk 5 bin araç, sınırlı sayıda piyasaya sürülecek Fisker Ocean One olacak.

Fisker Ocean One, geri dönüştürülmüş karbon fiber eklere sahip 22 inç F3 SlipStream alüminyum jantlar, iç kısımda hatıra amaçlı bir dijital imza ve modele özel dış arma gibi imza özellikleriyle gelecek. Üretime yaklaştıkça, her rezervasyon sahibi kendi Fisker Ocean One'ın ayrıntılarını kesinleştirecek. Rezervasyon sahipleri, bu ayın başlarında duyurulan Fisker Finance aracılığıyla Fisker Ocean'larını finanse edebilecekler.

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Kaynak: Carmedya.com

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Son Dakika Otomobil Fisker Ocean gün ışığına çıkıyor - Son Dakika

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