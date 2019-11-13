Fiyatı 5 liradan 1 liraya düşen ıspanağı alan yok

Karaman'da üreticilerin büyük bir umutla ektiği ıspanak, İstanbul'daki zehirlenme olaylarının ardından para etmeyerek tarlada kaldı.



Karaman'da, ürettikleri ıspanağı satamadıkları için tarlada kaldığını anlatan üretici Yunus Emre Demirel, yıllardır tüketilen ve şimdiye kadar kimseye hiçbir şey olmayan ıspanağa iftira atıldığını söyledi. İstanbul'da yaşanan zehirlenme olaylarının ardında Karaman'da da vatandaşların pazarlarda ıspanağı almak istemediğini belirten Demirel, "Bizler büyük emeklerle bu ıspanağı yetiştiriyoruz. Ispanağın otlatmaması içinde tarlamızı sürüyor ve bakıyoruz. Burada ıspanağa karışan zehirli otu temizlemeyen de hata var" dedi.



Pazarda satış yaparken bir vatandaşın tezgaha yanaşarak tavuklarına yedirmek için ıspanak almak istediğini söylediğini ve ardından tavuklarının zehirlenip zehirlenmeyeceğini sorduğunu da anlatan Demirel, "Vatandaş kendi canını düşünmüyor tavuklarının canını düşünüyor. Ben şu an yiyorum ve bana bir şey olmuyor. Ispanak kadar güzel bir şey yok. Ölseydi Temel Reis ölürdü. Vatandaşlar ıspanağı gönül rahatlığıyla yiyebilirler" diye konuştu.



Demirel, zehirlenme olayları olmadan önce ıspanağın kilosunun 5 liradan satıldığını şimdi ise fiyatının 1 liraya kadar düştüğünü belirterek, "Ben bunu 1 liradan satsam toplatma parasını kurtarmaz. Yaptığım masrafları bile çıkarmaz. Tarlada kalsın daha iyi" dedi. - KARAMAN