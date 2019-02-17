Son Dakika Haberleri: Flaş!

Flaş!

4 dakika önce

Erkekler Basketbol Türkiye Kupası final müsabakasında Anadolu Efes'i 80-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.

Flaş!, System.String[]
Erkekler Basketbol Türkiye Kupası final müsabakasında Anadolu Efes'i 80-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:45 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Biber Görünümlü Limon, Görenleri Hayrete Düşürdü Liseli Kızı Kaçırıp Dehşeti Yaşatan Sapığın Savunması Pes Dedirtti

Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 20:49:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]