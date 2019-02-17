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Erkekler Basketbol Türkiye Kupası final müsabakasında Anadolu Efes'i 80-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.
Erkekler Basketbol Türkiye Kupası final müsabakasında Anadolu Efes'i 80-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:45 Kaynak: DHA
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