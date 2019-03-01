Bahçeli, Tarihi Eşik Deyip 31 Martı İşaret Etti
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:28 Kaynak: DHA
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