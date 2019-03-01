Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Tarihi Eşik Deyip 31 Martı İşaret Etti

Bahçeli, Tarihi Eşik Deyip 31 Martı İşaret Etti

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır.

Bahçeli, Tarihi Eşik Deyip 31 Martı İşaret Etti, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:28 Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Celta Vigo Yönetimi, Kadro Dışı Bıraktığı Emre Mor'u Affetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i Tebrik Ederek Başarı Diledi

Beşiktaş'ın Gündeminde Yer Alan Mircea Lucescu: Şu Anda Her Şey Olabilir Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adem Ljajic'in Bonservisinin Alınacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:13:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Tarihi Eşik Deyip 31 Martı İşaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]