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DHA: MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı: Yeni Zelanda'da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısı şiddetle kınanmıştır.
DHA
: MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı: Yeni Zelanda
'da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısı şiddetle kınanmıştır.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:53 Kaynak: DHA
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