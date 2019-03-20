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DHA: MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı.
DHA
: MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı. ( Yeni Zelanda
'daki terör saldırısı) Türk düşmanlığını da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklimin, bireysel ve organize unsurlarının deşifre edilerek kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:01 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığından Yeni Zelanda Saldırısıyla İlgili Açıklama: Türk Halkını ve Türk Devletini Hedef Almaktadır
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