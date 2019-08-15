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UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Partizan'a 3-1 kaybeden Yeni Malatyaspor, rövanş maçında rakibini 1-0 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:59 Kaynak: DHA
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Partizan'a 3-1 kaybeden Yeni Malatyaspor, rövanş maçında rakibini 1-0 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti.
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