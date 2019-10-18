FLAŞ
1 saat önce
MSB: ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları yakından takip edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:22 Kaynak: DHA
MSB: ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü PKK/ YPG'nin Güvenli Bölge'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları yakından takip edilmektedir.
YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak BM'den terör örgütü PKK/YPG'nin kimyasal silah manipülasyonlarına yalanlama Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Geri çekilme yakından takip edilmektedir Son Dakika: Donald Trump'tan Erdoğan'ın Twitter mesajına yanıt: Terörizmi yenelim