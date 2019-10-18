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1 saat önce

MSB: ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları yakından takip edilmektedir.

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MSB: ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü PKK/ YPG'nin Güvenli Bölge'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları yakından takip edilmektedir.


Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:22 Kaynak: DHA
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