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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YPG-PYD'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen Ankara'daki firma ile ilgili : Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu tarafından İki müfettiş görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:30 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YPG-PYD'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen Ankara'daki firma ile ilgili : Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu tarafından İki müfettiş görevlendirildi. İdari soruşturma başlatıldı. Gerekli bulgularım güvenlik birimleriyle paylaşırız.
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