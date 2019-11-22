Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan FETÖ operasyonunda, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen,tamamı ihraç ihraç edilmiş, 2'si Teğmen 90'ı Astsubay olmak üzere toplam 92 kişi hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 53 şüpheli yakalandı.