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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Bölücü Terör Örgütü tarafından Karadeniz'de farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir.

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İçişleri Bakanlığı:  Bölücü Terör Örgütü tarafından Karadeniz'de farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve  terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir. Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak,İlgili kurumlar Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte  olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır.


Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:36 Kaynak: DHA
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