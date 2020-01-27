flaş
6 saat önce
Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 18'i tutuklu 58 sanıklı davada, mütalaa açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:21 Kaynak: DHA
Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 18'i tutuklu 58 sanıklı davada, mütalaa açıklandı. Savcı, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un 39 kişiyi kasten öldürme ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
Son Dakika Çizgi filmde, Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öldüğü 3 yıl önce gösterildi Son Dakika: Elazığ depreminde ölü sayısı 41'e yükseldi Ankara'da 16 köpeği katleden 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı Çin'in başkenti Pekin'de Koronavirüs'ten ilk ölüm gerçekleşti!