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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağını açıklıyorum; Tolstoy'un dediği gibi, birine çamur atmadan önce iyi düşün, Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağını açıklıyorum; Tolstoy'un dediği gibi, birine çamur atmadan önce iyi düşün, Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir.


Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Tolstoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:39 Kaynak: DHA
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