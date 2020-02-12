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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağını açıklıyorum; Tolstoy'un dediği gibi, birine çamur atmadan önce iyi düşün, Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:39 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağını açıklıyorum; Tolstoy'un dediği gibi, birine çamur atmadan önce iyi düşün, Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir.
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