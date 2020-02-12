Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağını açıklıyorum; Tolstoy'un dediği gibi, birine çamur atmadan önce iyi düşün, Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir.