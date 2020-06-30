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İçişleri Bakanlığı: Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı: Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde  1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 93'e yükseldi.


Mardin Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:16 Kaynak: DHA

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