MGK BİLDİRİSİ: PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ VE DEAŞ BAŞTA OLMAK ÜZERE, MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ İLE MİLLİ BEKAMIZI TEHDİT EDEN TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA BAŞARIYLA YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR HAKKINDA KURUL'A BİLGİ SUNULMUŞTUR. TÜRKİYE'NİN, SINIR ÖTESİNDEKİ TERÖRİST UNSURLARA KARŞI MÜCADELESİNİ, ULUSLARARASI HUKUKTAN VE İKİLİ ANTLAŞMALARDAN DOĞAN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRECEĞİ VE KOMŞU ÜLKELERİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILI OLDUĞU İFADE EDİLMİŞTİR. : ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA GÖSTERDİĞİ HASSASİYETE SAYGI DUYUP DESTEK VERMEK YERİNE, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN VEYA MEŞRUİYETİNİ YİTİRMİŞ REJİMLERİN YANINDA YER ALANLARIN, BU DAVRANIŞLARIYLA KENDİ GELECEKLERİNİ NASIL BİR İPOTEK ALTINA SOKTUKLARINI EN KISA SÜREDE ANLAMALARININ ÜMİT EDİLDİĞİ BELİRTİLMİŞTİR. LİBYA'DA BARIŞ, İSTİKRAR VE HUZURUN TESİSİ YÖNÜNDE GAYRET SARF EDEN MEŞRU LİBYA HÜKÜMETİNE SAĞLADIĞIMIZ DESTEĞE MUKABİL BU ÜLKEDEKİ KARGAŞADAN İSTİFADE EDEREK DARBECİLERLE BİRLİKTE MEVZİ KAZANMAYI HAYAL EDEN ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN AKİM KALMAYA MAHKÜM GİRİŞİMLERİ ELE ALINMIŞ, ÜLKEMİZİN HER TÜRLÜ ZORBALIĞA KARŞI LİBYA HALKININ YANINDA YER ALMAYI SÜRDÜRECEĞİ VE GEREKLİ ADIMLARI ATMAK HUSUSUNDA TEREDDÜT ETMEYECEĞİ BİR KEZ DAHA TEYİT EDİLMİŞTİR.