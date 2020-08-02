MSB: Terör örgütü PKK/YPG hain yüzünü bir kez daha gösterdi.
MSB: Terör örgütü PKK/ YPG hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Teröristlerin Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması neticesinde 2 masum çocuk yaşamını yitirdi.
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2.08.2020 23:46:26. #1.13#