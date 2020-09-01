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İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığ'naca Mardin'de 'Yıldırım -8 Savur' operasoynu başlatıld. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.831 personel görev aldı.
İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığ'naca Mardin'de 'Yıldırım -8 Savur' operasoynu başlatıld. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.831 personel görev aldı.
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