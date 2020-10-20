HDP'li Tosun'a evlat nöbetindeki ailelere 'hakaret' soruşturması - Son Dakika

HDP'li Tosun'a evlat nöbetindeki ailelere 'hakaret' soruşturması
20.10.2020 12:07
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelere hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelere hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, partisinin kuruluş yıl dönümü kutlaması için dün HDP il binasına geldi. HDP'li Tosun, iddiaya göre, burada oturma eyleminde olan evlatları dağa kaçırılan ailelere hakaret etti. Ailelerin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, Remziye Tosun hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlattı.
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