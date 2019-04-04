Son Dakika Haberleri: Pekcan: "İhracatımız %3,34 Artış Gösterirken İthalatımız %21,46 Oranında Azalmıştır"

Pekcan: "İhracatımız %3,34 Artış Gösterirken İthalatımız %21,46 Oranında Azalmıştır"

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 yılının ilk 3 ayında ihracatımız %3,34 artış göstermiş; ithalatımız ise %21,46 oranında azalmıştır.

Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 yılının ilk 3 ayında ihracatımız %3,34 artış göstermiş; ithalatımız ise %21,46 oranında azalmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:56 Kaynak: DHA

Ruhsar Pekcan, Güncel
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