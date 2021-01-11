Flo'nun kış aksesuarları satışa sunuldu - Son Dakika

Soğuğun kendini en çok hissettirdiği anlar yaklaşırken, atkı, bere ve eldivenler Flo'nun aksesuar koleksiyonundaki yerini aldı.

Flo açıklamasına göre, renkli modeller içeren koleksiyon, günlük kullanıma, dinamik spor hareketlerine ve kombinlere eşlik edecek.

Sadece soğuktan korunmak için değil, aynı zamanda vazgeçilmez aksesuarlardan olan atkı, bere ve eldiven modelleri, her zevke uygun seçenekleriyle spor ve klasik giyimseverlerin en favori parçası haline geliyor.

Flo kış aksesurları koleksiyonunda yer alan, gri ve pembe tonların öne çıktığı bereler, kadınların sokak stiline uygun dinamik çizgiler taşıyor. Büzgülü polar boyunluk modelleri ise konforlu yapılarının yanı sıra bere olarak da kullanılabiliyor.

Tarzına önem veren erkekler için tasarlanan koyu tonların ağırlıkta olduğu bere koleksiyonu ise kırçıllı renkleriyle dikkati çekiyor.