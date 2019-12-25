Florya'da Ozan Kabak sürprizi! - Son Dakika
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Florya'da Ozan Kabak sürprizi!

6 saat önce

Galatasaray U19 takımının Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği U19 Elit Gelişim Ligi maçının sürpriz bir misafiri vardı; Ozan Kabak...Kariyerinde Bundesliga ekibi Schalke 04'te devam eden milli futbolcu, sarı kırmızılı kulübün akademisini ziyarete geldi.

Florya'da Ozan Kabak sürprizi!, System.String[]

Galatasaray U19 takımının Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği U19 Elit Gelişim Ligi maçının sürpriz bir misafiri vardı; Ozan Kabak...


Kariyerinde Bundesliga ekibi Schalke 04'te devam eden milli futbolcu, sarı kırmızılı kulübün akademisini ziyarete geldi. Öğle saatlerinde Fatih Terim ile görüşen genç savunmacı, daha sonra Florya'da oynanan Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor U19 karşılaşmasını izledi.


Sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-0'lık skorla Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Celil Yüksel, 28. dakikada Atalay Babacan, 73. dakikada Mirza Cihan kaydetti.


Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Schalke 04, Ozan Kabak, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:44 
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