Florya'da Ozan Kabak sürprizi!

Galatasaray U19 takımının Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği U19 Elit Gelişim Ligi maçının sürpriz bir misafiri vardı; Ozan Kabak...



Kariyerinde Bundesliga ekibi Schalke 04'te devam eden milli futbolcu, sarı kırmızılı kulübün akademisini ziyarete geldi. Öğle saatlerinde Fatih Terim ile görüşen genç savunmacı, daha sonra Florya'da oynanan Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor U19 karşılaşmasını izledi.



Sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-0'lık skorla Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Celil Yüksel, 28. dakikada Atalay Babacan, 73. dakikada Mirza Cihan kaydetti.



