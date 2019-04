Foça'da İtfaiye Erliğinden Belediye Başkanlığına

TEZCAN EKİZLER - İzmir 'de kesin olmayan sonuçlara göre CHP 'den Foça Belediye Başkanı seçilen Fatih Gürbüz , küçük yaşlardan itibaren pazarcılıktan, şoförlüğe kadar pek çok işte çalıştıktan sonra 8 yıl önce başladığı itfaiye erliği görevinden istifa ederek girdiği belediye başkanlığı yarışında ipi göğüsleyerek genç yaşında başkan olmanın mutluluğunu yaşıyor.Foça ilçesinde dünyaya gelen bir çocuk babası 37 yaşındaki Gürbüz, hayat mücadelesine 13 yaşında pazarcılık yaparak başladı.Futbola olan tutkusuyla dikkati çeken Gürbüz, Foça Spor'da başladığı amatör futbol hayatını Göztepe, Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği 'nde sürdürdü.Sakatlık geçirmesinin ardından çok sevdiği futbolu bırakarak Foça'ya dönmek zorunda kalan Gürbüz, siyasete 2009 yılında Foça CHP İlçe Gençlik Kolları'nda başladı.Bir süre gıda toptancılığı yaptıktan sonra taksi şöförlüğü ve özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Gürbüz, 12 yıl önce hayatını Seçil Gürbüz ile birleştirdi.İzmir İtfaiyesi'nin Foça Grubunda 2011 yılında itfaiye eri olarak çalışmaya başlayan Gürbüz, ekip arkadaşlarıyla beraber 8 yıl boyunca ilçede çıkan birçok yangına müdahale etti.İstifa edip aday olduDoğup büyüdüğü kent olan Foça'ya Belediye Başkanı olmaya 2014 yılındaki yapılan yerel seçimlerin ardından karar veren genç belediye başkanı Gürbüz, geçen ağustos ayında çok sevdiği itfaiyecik mesleğinden istifa ederek belediye başkan aday adayı oldu.Çalışmaları sırasında eşinin hamile olduğunu ve ikiz kız çocukları dünyaya getireceğini öğrenen Gürbüz, ayrı bir mutluluk yaşadı.Seçimde kesin olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi MHP 'li Serdar Mersin 'i 2 bin 519 oyla geride bırakan Gürbüz, Foça Belediye Başkanı olmayı başardı.Gürbüz, seçim galibiyetini Foçalılarla beraber kutlarken eşiyle beraber ilk ziyaretini ise yıllarca beraber yangınlara müdahale ettikleri itfaiyeci arkadaşlarına yaptı. Onlarla hasret gideren Gürbüz, belediye başkanı adayı olması için kendisine destek veren eski çalışma arkadaşlarına teşekkür etti."Tüm Foça'ya hizmet etmek istiyorum"Fatih Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Foçalı hemşehrilerinin desteğiyle belediye başkanlığı hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.Severek yaptığı her işte başarılı olduğunu belirten Gürbüz, "6 yıl boyunca futbol oynadım. İtfaiye erliğini de çok severek yaptım. İtfaiye arabası kullanıyordum çok kutsal bir görevdi. Orada da vatandaşa hizmet ediyordum yetmedi, tüm Foça'ya hizmet etmek istedim. Bunu da başardım. Ben bir şeyi kafama koyarsam mutlaka yaparım. Şimdi tüm Foça'ya hizmet edeceğim. Herkes bana çok inanıyor." dedi.Gürbüz, belediye başkanlığı için aday adayı olma kararını ilk önce eşi ve itfaiyedeki arkadaşlarıyla paylaştığını, onların kendisine inandığını ve büyük destek verdiğini ifade etti.Mazbatasını alıp hemşerilerine hizmet etmek için sabırsızlıkla beklediğini anlatan genç belediye başkanı şunları kaydetti:"Foça'nın her mahallesini bilirim. İlçemde bir çok kişiye dokundum. İnsanlarla göz göze gelmeye önem gösteririm. Vatandaşların istediği samimiyet. Foçalılar zaten beni tanır. Adaletli, hoşgörülü ve herkese hak ettiği gibi davranan bir belediye başkanı olacağım. Üzerimde tüm Foça'nın sorumluluğu var, ilçemin şehr-i eminiyim. Görev sürem boyunca sokaklarda olacağım. Siyasi hedeflerim var, bunları 2 dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra paylaşacağım.""Eşimin her zaman yanında olacağım"Seçil Gürbüz de eşinin çok hırslı bir insan olduğunu, yıllarca yaptığı farklı birçok meslekte hep başarılı olduğunu aktardı.Hamile olmasına rağmen seçim çalışmaları sırasında eşini bir an bile olsun yalnız bırakmadığını dile getiren Gürbüz, "Seçim kazanmak çok güzel bir duyguymuş, çok çalıştık emek harcadık ama sonunda kazandık. 10 yaşında bir oğlumuz var, Allah nasip ederse 4 ay sonra iki kızımız daha dünyaya gelecek. Eşimin her zaman yanında olacağım." ifadelerini kullandı.Gürbüz ile 8 yıldır beraber görev yapan itfaiye çavuşu Fadayi Arabacı, itfaiye teşkilatında bir belediye başkanının çıkmasının kendilerin çok mutlu ettiğini belirterek," Siyasete bizim aramızda girmeye karar verdi. Başkan olunca da ilk ziyareti bize yaptı. Fatih çok çalışkan ve zeki bir insandır. Yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.