Foça'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

İzmir'in Foça ilçesinde motosikletin duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Seçkin Keçici (35) idaresindeki plakasız motosiklet Değirmenlik Caddesi'nde önce yol kenarındaki trafik levhasına ardından duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Keçici'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Keçici'nin cansız bedeni incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
