Son Dakika Haberleri: Foça'da Taekwondo Sınavı Heyecanı

Foça'da Taekwondo Sınavı Heyecanı

28 dakika önce

Foça Belediyespor Taekwondo Şubesi, 2019 yılı Kuşak Terfi Sınavını Foça Belediyesi Kültür Merkezi'nde yaparken, sporcular ve velilerin heyecanı yüzlerinden okundu.

Foça'da Taekwondo Sınavı Heyecanı, System.String[]
Foça Belediyespor Taekwondo Şubesi, 2019 yılı Kuşak Terfi Sınavını Foça Belediyesi Kültür Merkezi'nde yaparken, sporcular ve velilerin heyecanı yüzlerinden okundu.

Foça Belediyespor Taekwondo Şubesi, 2019 yılı Kuşak Terfi Sınavını gerçekleştirdi. Foça Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki sınava, sporcular ve aileleri ilgi gösterdi. Sınav öncesi hem aileleler hemde sporcular heyecanlıydı.

Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Antrenörü Recep Başkan, velilere 'Çocuk ve Taekwondo Spor Gelişimi' hakkında kısa bir anlatım yaptı. Taekwondo'nun Harlemi olarak nitelendirilen Kore Takımı'nın videosu izletildi. Sınava gözlemci olarak gelen Recep Başkan'ın öğrencisi, antrenör-sporcu, işitme engelliler Türkiye Avrupa 3'üncüsü ve Dünya 2'incisi Mehmet Kızılkaya, sporda engel olmadığını yeniden gösterdi.

Antrenör Recep Başkan, "Foça'daki tüm öğrenci gençleri, fiziksel, zihinsel ve bedensel gelişim sağlamak ve sportif yeteneklerini geliştirmeleri için Taekwondo yapmaya davet ediyoruz" dedi. Recep Başkan, sporculara, onlara destek veren velilere ve imkanlar sağlayan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'a çok teşekkür ettiğini ifade etti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:33 Kaynak: İHA

Recep Başkan, Foça Belediyespor, Foça, Spor
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