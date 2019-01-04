Son Dakika Haberleri: Foçalı Karateciler Ege Karate Ligi'ne Puanla Başladı

Foçalı Karateciler Ege Karate Ligi'ne Puanla Başladı

22 dakika önce

Türkiye Karate Federasyonu bünyesinde Ege Karate Ligi ilk ayağı Lidya Sardes Etabı, Manisa-Salihli'de 29-30 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Foçalı Karateciler Ege Karate Ligi'ne Puanla Başladı, System.String[]
Türkiye Karate Federasyonu bünyesinde Ege Karate Ligi ilk ayağı Lidya Sardes Etabı, Manisa- Salihli'de 29-30 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Ege Karate Ligi'nin ilk ayağı Lidya Sardes Etabı'na 13 ilden gelen, 48 kulüp ve 790 sporcu katıldı. Antrenör Kudret Yüksel, Foça'dan katılan minik karatecilerimiz Kaan Yüksel 2009 yaş 45 kilo ve Cem Batu Güngör 2010 yaş 35 kilo kategorilerinde 3. (Bronz madalya) olarak lige puan ile başladı.

Antrenör Kudret Yüksel, turnuva sürecinde maddi ve manevi destek veren Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'a teşekkür etti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:35 Kaynak: İHA

Türkiye, Manisa, Salihli, Ege, Spor
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