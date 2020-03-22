Fode Koita'dan mesaj var: "Herkes evinde kalsın!" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fode Koita'dan mesaj var: 'Herkes evinde kalsın!' - Son Dakika

Fode Koita'dan mesaj var: "Herkes evinde kalsın!"

6 saat önce

Kasımpaşa'nın Fransız forveti Fode Koita, korona virüsün yayılmasını önleme adına İHA aracılığıyla 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Kasımpaşa'nın Fransız forveti Fode Koita, korona virüsün yayılmasını önleme adına İHA aracılığıyla 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Fode Koita, korona virüsten korunma amacıyla vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Lacivert-beyazlı oyuncu, virüsün daha da yayılmaması için herkesin evinde kalması gerektiğine vurgu yaptı.

Koita'nın İHA aracılığıyla gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Bu zor dönemde herkese evinde kalmasını ve güvende olmasını tavsiye ediyorum. Bu virüse karşı hep birlikte savaşabiliriz. Allah hepimize yardımcı olsun."

(Bora Akyol/İHA)

Fode Koita'dan mesaj var: Herkes evinde kalsın!

Fode Koita, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:55 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli'ye gideceğini iddia etti
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet
"Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti         
18:20
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var         
10:29
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik         
09:46
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek         
09:37
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı         
13:22
Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti         
13:18
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 18:29:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fode Koita'dan mesaj var: "Herkes evinde kalsın!" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]