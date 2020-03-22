Kasımpaşa'nın Fransız forveti Fode Koita, korona virüsün yayılmasını önleme adına İHA aracılığıyla 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Fode Koita, korona virüsten korunma amacıyla vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Lacivert-beyazlı oyuncu, virüsün daha da yayılmaması için herkesin evinde kalması gerektiğine vurgu yaptı.

Koita'nın İHA aracılığıyla gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Bu zor dönemde herkese evinde kalmasını ve güvende olmasını tavsiye ediyorum. Bu virüse karşı hep birlikte savaşabiliriz. Allah hepimize yardımcı olsun."

(Bora Akyol/İHA)