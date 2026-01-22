Folkart Gayrimenkul Buluşmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Folkart Gayrimenkul Buluşmaları Başladı

Folkart Gayrimenkul Buluşmaları Başladı
22.01.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Folkart, emlak profesyonelleriyle sektör dinamiklerini tartışmak için buluşmalar başlattı.

Folkart, gayrimenkul sektöründeki güncel dinamikleri emlak profesyonelleriyle birlikte değerlendirmek, "ortak akıl" kültürünü güçlendirmek ve sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmek amacıyla Folkart Gayrimenkul Buluşmaları'nı başlattı. Lansman odaklı tanıtımların ötesine geçen bu yeni platform, geliştirici ile sahadaki profesyonelleri aynı zeminde buluşturarak sektörel diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor. Metin Sancak'ın ev sahipliğinde başlayan buluşmalar, sektör için örnek bir etkileşim modeli sunuyor.

İzmir ve Türkiye'nin markalı konut sektöründe öncü gayrimenkul geliştiricilerinden Folkart, gayrimenkul sektöründeki güncel gelişmeleri birlikte değerlendirmek, sektör profesyonelleri arasında "ortak akıl" kültürünü güçlendirmek ve Folkart ile emlak profesyonelleri arasında uzun vadeli ve karşılıklı değer üreten iş birlikleri oluşturmak amacıyla, emlak profesyonellerini bir araya getiren "Folkart Gayrimenkul Buluşmaları"nı başlattı. Folkart Orion Deneyim Ofisi'nde gerçekleştirilen ilk toplantıya Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, Folkart Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sancak, Folkart Satış Koordinatörü Gökhan Ötenbülbül konuşmacı olarak katıldı.

Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, bu yeni adımı atmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Gayrimenkul Buluşmalarının temel amacının; saha deneyimi güçlü emlak profesyonelleri ile Folkart'ın proje geliştirme ve markalı konut alanındaki birikimini aynı zeminde buluşturmak olduğunu ifade etti. Sancak, sürdürülebilir ve düzenli şekilde devam edecek toplantıların, Folkart ile emlak profesyonelleri arasında uzun vadeli ve karşılıklı değer üreten yeni iş birliği modellerinin gelişmesine zemin hazırlayacağını söyledi. Sancak, Folkart Gayrimenkul Buluşmaları'nın etkin ve verimli olması amacıyla gruplar halinde sürdürüleceğinin altını çizdi.

Emlak profesyonelleri buluşmalardan memnun

Folkart'ı "Hayat buna değer" vizyonuyla 20 yıl önce sektörün lideri olma hedefiyle kurduklarını hatırlatan Metin Sancak, amaçlarının yeni iş birliği modelleri geliştirmek, şirketlerinin tecrübelerini sektöre yansıtmak ve paydaşları olarak gördükleri emlak profesyonellerinin görüşlerini almak olduğunu vurguladı.

Her yeni projede nitelik ve estetik anlayışını ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Sancak, bu buluşmalar zincirini de aynı yaklaşımın doğal bir uzantısı olarak değerlendirdiklerini söyledi. Toplantıya katılan emlak profesyonelleri ise, bu buluşmaların kendileri açısından yalnızca proje tanıtımı değil; piyasa dinamiklerini doğrudan geliştiriciyle birlikte değerlendirme, sahadan gelen deneyimleri paylaşma ve daha sağlıklı iş birlikleri geliştirme imkanı sunduğunu ifade ederek buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sektörde sinerji oluşturacak bir anlayış

Metin Sancak, sürdürülebilir biçimde bir araya gelmenin, geliştirici ile sahadaki emlak profesyonelleri arasında yalnızca yeni iş birlikleri değil, aynı zamanda güvene dayalı bir etkileşim zemini oluşturacağına işaret ederek, bunun gayrimenkul sektörüne uzun vadeli ve olumlu bir katkı sunacağını söyledi.

Folkart Gayrimenkul Buluşmaları'nı bir proje lansmanı olarak değil; sektörün içinden geçtiği dönemi, piyasa dinamiklerini ve beklentileri birlikte değerlendirmeye imkan tanıyan bir diyalog platformu olarak konumladıklarını ifade eden Sancak, bu yaklaşımın bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirerek sektörde daha sağlıklı bir ortak akıl oluşmasına katkı sağlayacağını vurguladı. İş birliklerini artırmanın ve karşılıklı tecrübe aktarımının bugün her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çeken Sancak, bu buluşmalarla kısa vadeli hedeflerin ötesine geçen, uzun vadeli değer üretimini önceleyen bir anlayışı benimsediklerini kaydetti.

Konuşmasının devamında emlak sektörüne ilişkin değerlendirmelerini veriler ışığında paylaşan Sancak, Folkart'ın İzmir gündemindeki projeleri hakkında da emlak profesyonellerini bilgilendirdi. Toplantıya katılan emlak profesyonelleri ise, bu yaklaşımın sektörel etkileşimi güçlendirdiğini ve örnek bir buluşma modeli sunduğunu ifade etti.

Toplantı "Orion Deneyim Ofisi"nde gerçekleşti

Folkart'ın ilk Gayrimenkul Buluşmaları toplantısı, şirketin Orion Deneyim Ofisi'nde gerçekleştirildi. Modern yaşamın tüm imkanlarına sahip Folkart Orion Projesi, İzmir'in tam kalbinde yeni bir yaşam merkezi oluşturmayı hedefliyor. İzmir Körfezi manzaralı projenin bütünü; kulvarında İzmir'in en büyüğü, Türkiye'nin ise en iddialı projelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Orion Projesi'nin sınırları içinde; farklı büyüklüklerde yaklaşık bin 200 konut, Medical Park Hastanesi, beş yıldızlı bir otel, modern bir ofis kulesi, geniş ticari alanlar ve sanatsal simgeler yer alacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, İzmir, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Folkart Gayrimenkul Buluşmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:17:40. #7.11#
SON DAKİKA: Folkart Gayrimenkul Buluşmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.