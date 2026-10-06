Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fon soruşturmasında adı geçen Adil Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ballı'nın intihar ettiği iddia edildi. Fon krizinde yüksek miktarda para kaybettiği öğrenilen Ballı'nın mal varlıklarına geçtiğimiz hafta önce tedbir getirilmiş, ardından kaldırılmıştı.

Fon krizinde yüksek miktarda para kaybettiği öğrenilen iş insanı Ali Emre Ballı, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

ARABASINDA ÖLÜ BULUNDU

Türkiye'nin gündemine oturan fon krizinde acı haber geldi. Soruşturmada adı geçen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın sahibi olduğu Adil Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, Çekmeköy Ömerli'deki otomobilinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Ballı'nın intihar ettiği öne sürüldü.

Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Ali Emre Ballı

MAL VARLIKLARINA TEDBİR GETİRİLMİŞTİ

Ballı ile Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına geçtiğimiz hafta savcılık tedbir getirmişti. Ardından tedbir kararı kaldırılmıştı. Ballı ayrıca halihazırda Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nda da Yönetim Kurulu Üyesi.

Fon SoruşturmasıFon kriziPolitikaAli EmreEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sinan Gülcan Sinan Gülcan:
    bu insanların vebali kimin boynunda? nasıl bu kadar aç gözlü olabiliyoruz geçici bir dünya için 18 0 Yanıtla
  • Okan O Okan O:
    buna inanan varsa Boğaziçi köprüsünü satiyorum 7 3 Yanıtla
    Türker Karaarslan Türker Karaarslan:
    sana da bir espiri öğretmişler her yerde kullanıyorsun ama burada olmamış 4 1
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Yani bilemedim ama bazılarinin hala yüzü bile kizarmiyor(Silivri) 4 4 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Hayret!!adil varlık yönetimin sahibi hayati yazıcının oğlu ve 2 saat içinde adli tedbir kaldırılıyor!!Bunların hepsi yargı önünde hesap vermeli,tutuklu yargılanmalı,yurt dışına kaçmadan,delilleri yok etmeden?? 3 0 Yanıtla
  • semra gezgin semra gezgin:
    Öbür dünyada hesap sor çalanlar verecek cevabını 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF’den 7 kulübe puan silme cezası TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç’un o sözleri yeniden gündeme geldi Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İzmir Bornova’da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı İzmir Bornova'da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
Damacana hırsızlığı cezasıyla 4 ay yatan elektrik ustası, asıl hırsızın itirafıyla özgür kaldı Damacana hırsızlığı cezasıyla 4 ay yatan elektrik ustası, asıl hırsızın itirafıyla özgür kaldı
19:12
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
18:06
AK Parti, fon krizinde harekete geçti TBMM’ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
17:27
Özlem Zengin açıkladı Mersin operasyonunda servis edilen ’pijamalı’ görüntüye soruşturma
Özlem Zengin açıkladı! Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma
17:09
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
15:25
İzmir Bornova’da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
İzmir Bornova'da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 19:22:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei