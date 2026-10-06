Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu

Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında adı geçen Adil Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ballı'nın intihar ettiği iddia edildi. Fon krizinde yüksek miktarda para kaybettiği öğrenilen Ballı'nın mal varlıklarına geçtiğimiz hafta önce tedbir getirilmiş, ardından kaldırılmıştı.
Fon krizinde yüksek miktarda para kaybettiği öğrenilen iş insanı Ali Emre Ballı, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
ARABASINDA ÖLÜ BULUNDU
Türkiye'nin gündemine oturan fon krizinde acı haber geldi. Soruşturmada adı geçen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın sahibi olduğu Adil Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, Çekmeköy Ömerli'deki otomobilinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Ballı'nın intihar ettiği öne sürüldü.
MAL VARLIKLARINA TEDBİR GETİRİLMİŞTİ
Ballı ile Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına geçtiğimiz hafta savcılık tedbir getirmişti. Ardından tedbir kararı kaldırılmıştı. Ballı ayrıca halihazırda Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nda da Yönetim Kurulu Üyesi.
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