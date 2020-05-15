İsveçli güzellik teknoloji markası Foreo, Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de kozmetik severlerle buluşuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, cilt bakımına özen gösterenler, Foreo'nun en çok tercih edilen Luna Play, Luna 2, Luna mini 2, Luna Ufo'yu ve daha çok birçok ürününü taksitli ödeme fırsatıyla alabiliyor.

Cilt bakım markası Foreo serilerinden; minik ve güçlü sonik yüz temizleme ve masaj cihazı Luna Play, yaşlanma karşıtı yüz temizleme cihazı Luna 2, cilt bakımı hassasiyetini bir sonraki seviyeye taşıyan UFO teknolojisi ile yüz bakımı rutininde bir devrim yaratan Luna Ufo akıllı maske terapisi cihazları taksitli alabilme fırsatıyla Boyner'de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Foreo'nun akıllı maske cihazı Ufo ve Shimmer Freak ile kullanılan Matte Maniac, Glow Addict, Call It a Night, H2Overdose ve Make My Day maskeleri de Boyner'de avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

En çok tercih edilen ve sevilen dünyaca ünlü 120'den fazla markanın saç ve vücut bakım ürünlerini, makyaj setlerini, güneş ürünlerini ve parfümlerini güzelliğine ve bakımına önem verenlerle buluşturan Boyner, kozmetik dünyasının en trend ürünlerini bir araya getirmeye devam ediyor.