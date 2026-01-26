Forklift Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Forklift Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti

26.01.2026 16:24
Kocaeli'de bir kablo fabrikasında forkliftin çarptığı işçi Kemal Giriş, hayatını kaybetti.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kablo fabrikasında meydana gelen iş kazasında, forkliftin çarptığı işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 24 Ocak sabah saatlerinde ilçede üretim yapan Üntel Kablo fabrikasında çalışan Kemal Giriş'e (57) forklift çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Giriş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılan Kemal Giriş, dün Musa Cemevi'ndeki törenin ardından Pelitli Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili forklift operatörü ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli

Son Dakika 3. Sayfa Forklift Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Forklift Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
